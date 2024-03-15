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TİKA'dan Afganistan'da ramazan yardımı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2024
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TİKA’dan Afganistan’da ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da ihtiyaç sahibi 400 aileye gıda yardımında bulundu.

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