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Kastamonu'da dolu yağışı etkili oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2024
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Kastamonu’da dolu yağışı etkili oldu

Kastamonu'da aniden bastıran dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

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