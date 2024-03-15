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Uçak seferine olumsuz hava engeli! THY'nin bugünkü Sinop seferleri iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2024
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Uçak seferine olumsuz hava engeli! THY’nin bugünkü Sinop seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), bugün yapılması planlanan İstanbul-Sinop seferlerinin, Sinop'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.

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