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Terörle mücadelede kullanılan “Duvar Arkası Radar” itfaiyenin de envanterinde

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2024
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Terörle mücadelede kullanılan “Duvar Arkası Radar” itfaiyenin de envanterinde

Kapalı mekanlarda gerçekleştirilen askeri operasyonlar için üretilen STM Duvar Arkası Radar (DAR) sistemi, güncellenen konfigürasyonu ile depremlerde de hayat kurtarmak üzere itfaiye teşkilatının envanterine girdi.

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