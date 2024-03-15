15 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ataşehir'de trafik tartışması kavgaya dönüştü

Ataşehir'de trafik tartışması kavgaya dönüştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2024 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
ABONE OL
Ataşehir’de trafik tartışması kavgaya dönüştü

Ataşehir'de trafikte yol verme anlaşmazlığı nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Sürücüler arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. O anlar ise bir başka aracın kamerasına anbean yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA