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Tayland'ın turizm merkezi Chiang Mai havası en kirli şehir oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2024
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Tayland’ın turizm merkezi Chiang Mai havası en kirli şehir oldu

Tayland'ın turistik Chiang Mai şehri, hava kirliliğinde dünyada ilk sırada yer aldı.

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