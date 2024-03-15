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Tapu dolandırıcılarına Tapu Müdürlüğü’nde suçüstü: 3 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2024 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
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Tapu dolandırıcılarına Tapu Müdürlüğü’nde suçüstü: 3 gözaltı

İstanbul’un Çatalca ilçesinde polis ve tapu memurları tarafından düzenlenen ortak operasyonda, bir vatandaştan hileyle aldıkları 9 milyon liralık arsayı başkasına satmak isteyen 3 şüpheli, suçüstü yakalandı. Dolandırıcılardan birinin kısa süre önce ayağını kırdığı koltuk değneğiyle tapuya geldiği öğrenildi.

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