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İzmir'de soğuk hava deposunda yangın! Ekipler olay yerinde...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2024 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
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İzmir’de soğuk hava deposunda yangın! Ekipler olay yerinde...

İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki bir lojistik firmasının deposunda yangın çıktı. Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülebilirken, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

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