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Adana'da yaralı flamingo görüntülendi

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2024
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Adana’da yaralı flamingo görüntülendi

Adana'nın Karataş ilçesindeki lagünde görüntülenen yaralı flamingo ekiplere bildirildi.

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