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Mersin'de 25 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu: 11 tutuklama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2024
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Mersin’de 25 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu: 11 tutuklama

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak 25 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 12 şüpheli yakalandı, 11'i tutuklandı.

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