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Davulcunun uğramadığı sitenin sakini komşularını bağırarak sahura kaldırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2024 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
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Davulcunun uğramadığı sitenin sakini komşularını bağırarak sahura kaldırdı

Tokat'ta bulunan bir siteye sahur için Ramazan davulcusunun gelmemesi üzerine, bir kişi komşularını bağırarak uyandırdı. İmren Sitesi'nde yaşanan komşuluk vefa gösterisi sosyal medyayı salladı.

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