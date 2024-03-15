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Bursa'da güvenlik kulübesi baskını

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2024
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Bursa’da güvenlik kulübesi baskını

Bursa’da Uludağ'da yavrularıyla birlikte yiyecek arayan ayı, sarı alandaki Macera Park tesislerindeki güvenlik kulübesinin camlarını bir bir yere indirdi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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