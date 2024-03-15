Domates yüklü TIR yanarak hurdaya döndü

Türkiye'den aldığı domates yükünü Ukrayna'ya götürmek için yola çıkan, sürücü Viktor Berezhansky idaresindeki Ukrayna plakalı TIR'da, yol kenarında beklerken dorseye bağlantılı olduğu öğrenilen soğutucu motorundan yangının çıktığı iddia edildi.