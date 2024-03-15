Adana’da kesilen 700 kilogram at ve eşek eti Sakarya’da yakalandı!

Hususa ilişkin Sakarya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Jandarma, halkımızın güvenliği ve huzuru için her türlü önlemleri almaya devam ederken vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayan bu suç örgütleriyle de mücadelesine kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın bu gıda teröristlerinin eline düşmemesi için bildikleri ve güvendikleri yerlerden alışveriş yapmaya özen göstermesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.