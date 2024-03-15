Adana’da kesilen 700 kilogram at ve eşek eti Sakarya’da yakalandı!
Ramazan ayı öncesinde Adana’da kesimi yapılan 700 kilogram at ve eşek eti, Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Konuya ilişkin 3 şüpheli yakalanırken şüphelilerden birinin "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan kaydı bulunduğu öğrenildi.
Takibe alınan tır, Anadolu Otoyolu Hendek geçişinde durdurularak arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde tırın dorsesinde 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerden C.D.'nin daha önce de "evcil hayvanı kasten öldürmekten" suç kaydı olduğu öğrenildi. Piyasaya sürülmeden ele geçirilen 700 kilogram et, İlçe Tarım Müdürlüğünce alınan numunelerin incelenmesi neticesinde "tek tırnaklı hayvan eti" olduğu tespit edilerek imha edildi.
Hususa ilişkin Sakarya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Jandarma, halkımızın güvenliği ve huzuru için her türlü önlemleri almaya devam ederken vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayan bu suç örgütleriyle de mücadelesine kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın bu gıda teröristlerinin eline düşmemesi için bildikleri ve güvendikleri yerlerden alışveriş yapmaya özen göstermesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.
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