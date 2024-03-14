Bursa’da kan donduran olay: 8 gündür aranıyordu cansız bedeni ağaca asılı bulundu!

Ailesi, cep telefonu ile de ulaşamayınca hayatından endişe ettiği Mehmet Çakır'ın bulunması için jandarmaya ihbarda bulundu. Çakır için, AFAD koordinasyonunda, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı, İHH ve İNDAK'tan oluşan 50 kişilik ekip bölgede arama çalışması başlattı.