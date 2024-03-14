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Bursa'da kan donduran olay: 8 gündür aranıyordu cansız bedeni ağaca asılı bulundu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2024
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Bursa’da kan donduran olay: 8 gündür aranıyordu cansız bedeni ağaca asılı bulundu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akıllara durgun veren korkunç bir olay meydana geldi. 8 gün önce kaybolan Mehmet Çakır isimli vatandaşın cansız bedeni bir ağaca asılı şekilde bulundu. Olayla ilgili İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 gündür aranan Mehmet Çakır'ın (50) ormanda ağaca asılı cansız bedeni bulundu.

İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'ndeki evinden 6 Mart'ta öğle saatlerinde ayrılan Mehmet Çakır bir daha geri dönmedi.

Ailesi, cep telefonu ile de ulaşamayınca hayatından endişe ettiği Mehmet Çakır'ın bulunması için jandarmaya ihbarda bulundu. Çakır için, AFAD koordinasyonunda, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı, İHH ve İNDAK'tan oluşan 50 kişilik ekip bölgede arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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