15 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adana'da otomobilinden uyuşturucu, silah ve çelik yelek çıkan şüpheli tutuklandı

Adana'da otomobilinden uyuşturucu, silah ve çelik yelek çıkan şüpheli tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2024
ABONE OL
Adana’da otomobilinden uyuşturucu, silah ve çelik yelek çıkan şüpheli tutuklandı

Adana’da narkotik polislerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilden çok miktarda uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve çelik yelek çıktı. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA