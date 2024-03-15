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Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 15.03.2024
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Sivas’ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı. Yapılan aramada 2 bin 968 sentetik hap ele geçirildi,

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