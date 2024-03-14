14 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de 17 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı

İzmir'de 17 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.03.2024
ABONE OL
İzmir’de 17 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde 17 yaşındaki Yusuf Demir'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA