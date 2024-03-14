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Silahlı kavgada arada kalıp ölen kadının cinayet şüphelisi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2024
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Silahlı kavgada arada kalıp ölen kadının cinayet şüphelisi yakalandı

Diyarbakır'da akrabalarının silahlı kavgasında arada kalıp hayatını kaybeden Mürsel Kaya'nın (50) cinayet şüphelisi Fatih Kaya (28) yakalandı. Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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