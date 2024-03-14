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Hırvatistan Meclisi feshedildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2024
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Hırvatistan Meclisi feshedildi

Hırvatistan Meclisi, hükümetin talebi üzerine yapılan oylama sonrası feshedildi. Hırvatistan'da en son 5 Temmuz 2020'de yapılan genel seçimlerin yeni tarihi, Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından açıklanacak.

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