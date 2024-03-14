14 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da feci otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Bursa'da feci otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2024 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
ABONE OL
Bursa’da feci otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA