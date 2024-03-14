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Seyahatseverlere 2 yeni rota! Bakan Abdulkadir Uraloğlu yeni tren hatlarını duyurdu

YAŞAM Aslı Bilger Kutludağ
Giriş Tarihi: 14.03.2024
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Seyahatseverlere 2 yeni rota! Bakan Abdulkadir Uraloğlu yeni tren hatlarını duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, turistik tren seferleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, seyahatseverler için iki tren rotası daha sunacaklarını söyledi.

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