14 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 10 bin lira değerindeki takıyı çalan hırsızlar kameraya yakalandı

10 bin lira değerindeki takıyı çalan hırsızlar kameraya yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2024
ABONE OL
10 bin lira değerindeki takıyı çalan hırsızlar kameraya yakalandı

Ankara’da takı dükkanından 10 bin lira değerinde bir gümüş zinciri çalan hırsızlar, güvenlik kamerasına yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA