14 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Evleri yanan yaşlı çift birbirinde teselli buldu!

Evleri yanan yaşlı çift birbirinde teselli buldu!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.03.2024
ABONE OL
Evleri yanan yaşlı çift birbirinde teselli buldu!

Antalya’da bir apartmanın birinci kat dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Evi alev alev yanan ve kaldırımda gözyaşlarını tutamayan kadını, ayağından ve başından yaralanan eşi sarılarak teselli etti.

Yangın, saat 13.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi 328 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın birinci kat dairesinde çıktı. Salonda televizyonun yanındaki prizden başlayan yangın kısa sürede tüm odayı sardı.

Nevzat Seçmen, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Ayağında ve başında yanıklar oluşan Nevzat Seçmen, eşi Ayşe Seçmen'i de alıp dışarı çıktı. Komşular hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri yangına hem içeriden hem merdiven açarak dışarıdan müdahale etti.

Yangın diğer odalara sıçramadan söndürülürken, Ayşe-Nevzat Seçmen çifti büyük korku yaşadı. Komşularının sakinleştirmeye çalıştığı Ayşe Seçmen gözyaşlarını tutamadı. Ayağı ve başından yaralanan Nevzat Seçmen (64), eşine sarılıp teselli etmeye çalıştı. Yangında evin bir odası tamamen kullanılamaz hale geldi. Seçmen, çiftinin yakınları da büyük panik yaşadı.



"DESTEK OLURSA SEVİNİRİZ"
Yangına salonda televizyon izlerken yakalandığını dile getiren Nevzat Seçmen (64), "Televizyon izliyordum, sanırım elektrik prizi patladı. Bir kıvılcım gördüm, hepsi o kadar. Hemen halı tutuştu. Halıyı söndüreyim derken aniden ayaklarım yanmaya başladı. Alevler her tarafa yayıldı. Eşim balkonu yıkıyordu. Her şeyimiz gitti, hiçbir şeyimiz kalmadı. Kirada kalıyorduk. Eşya desteği olursa seviniriz" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA