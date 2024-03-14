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Roma ve Bizans Dönemi'ne ait sikke ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2024
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Roma ve Bizans Dönemi’ne ait sikke ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 67 adet sikke ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

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