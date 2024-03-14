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Elazığ'da zabıtalara, "dişim ağrıyor hastaneye gideceğim" diyerek kaçan dilenci kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2024 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
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Elazığ’da zabıtalara, dişim ağrıyor hastaneye gideceğim diyerek kaçan dilenci kamerada

Elazığ’da bir dilencinin zabıta ekiplerini görünce "Dişim ağrıyor hastaneye gideceğim" diyerek kaçması kameralara yansıdı.

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