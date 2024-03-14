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Otomobil bariyeri kırarak tünel çıkışına düştü: 1 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2024 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
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Otomobil bariyeri kırarak tünel çıkışına düştü: 1 yaralı

Esenyurt’ta seyir halindeki otomobil, bariyeri kırarak tünel çıkışına düştü. Kazada sürücü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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