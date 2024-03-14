Başakşehir’de yol verme kavgası! İETT sürücüsü bıçaklandı | O anlar kamerada

Başakşehir'de seyir halinde olan İETT şoförü ile trafikteki başka bir aracın sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında araç sürücüsü ve oğlu İETT otobüsün içine girerek İETT şoförü Mahmut Murat Kınık'ı bıçakladı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saat 21.00 sıralarında, Başakşehir'de meydana geldi. Kayaşehir -Yenibosna hattında sefer yapan bir İETT otobüsünün şoförü, trafikte başka bir sürücü ile yol verme sebebiyle tartıştı.