Başakşehir'de yol verme kavgası! İETT sürücüsü bıçaklandı | O anlar kamerada
İstanbul Başakşehir'de trafikte bir İETT şoförüyle başka aracın sürücüsü arasında tartışma çıktı. Yol verme nedeniyle çıkan tartışmada, sürücü İETT şoförünü bıçakladı. O anlar otobüsün kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Başakşehir'de seyir halinde olan İETT şoförü ile trafikteki başka bir aracın sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında araç sürücüsü ve oğlu İETT otobüsün içine girerek İETT şoförü Mahmut Murat Kınık'ı bıçakladı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay dün akşam saat 21.00 sıralarında, Başakşehir'de meydana geldi. Kayaşehir -Yenibosna hattında sefer yapan bir İETT otobüsünün şoförü, trafikte başka bir sürücü ile yol verme sebebiyle tartıştı.
Bir süre sözlü olarak devam eden tartışmanın ardından diğer aracın sürücüsü yanında oğluyla beraber otobüsün içine girdi. İçinde yolcuların da bulunduğu otobüste taraflar arasında arbede çıktı.
Yolcular tarafları ayırmaya çalışırken saldırganlardan biri, otobüs şoförü Mahmut Murat Kanık'ı kalp hizasından bıçakladı. Yaralanan Kanık, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırırken şüpheliler ise polis tarafından gözaltına alındı.
Öte yandan saldırı anları otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde saldırganların otobüsün içine girdiği, taraflar arasına arbede yaşandığı, yolcuların müdahalesi ile otobüs dışına çıkarılan şüphelilerden birinin otobüs şoförüne doğru hamle yaparak Kanık'ı yaraladığı anlar yer aldı.
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