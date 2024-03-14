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Oruçluyken baş ağrısı neden olur? Uzmanından kritik tavsiyeler

YAŞAM Damla Karasu
Giriş Tarihi: 14.03.2024 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
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Oruçluyken baş ağrısı neden olur? Uzmanından kritik tavsiyeler

Ramazan ayında oruçla birlikte uzun süre aç ve susuz kalmak baş ağrısına, halsizliğe ve yorgunluğa neden olabiliyor. Uzmanlar ise baş ağrısının önüne geçebilmenin en önemli yolunun sahurda iyi ve dengeli beslenmekten geçtiğini belirtiyor.

Kendini toplayamayan da var, ağrıyla başa çıkmayı deneyen de.

Az uyumak, çok uyumak, aç veya susuz kalmak gibi pek çok neden baş ağrılarına neden olabiliyor.

Ağrı bir de migrene dönerse, o zaman gündelik yaşam tamamen olumsuz etkileniyor. Peki özellikle ramazan ayında bu ağrılara yakalanmamak için ne yapmak gerekiyor?

Nöroloji Uzmanı Dr. Sema Öztürk, "Baş ağrısına yakalanmamak için açlık faktörünü minimuma indirmek gerekir. Sahur önemlidir. Bu baş ağrısını azaltabilir. Baş ağrısı başladığı zaman sessiz, oksijeni daha bol olan karanlık kişinin rahat edebileceği bir ortama geçmesi önemli." ifadelerini kullandı.

Öztürk, "Oruç döneminde artarsa ağrıları tutmamalarını öneriyoruz. Çünkü ağrı durdurulmazsa daha da şiddetlenecektir." dedi.

Baş ağrısını tetikleyen nedenler oldukça fazla.

-Çok sık gördüğümüz başa ağrılarından biridir. Stres ağrıları da boyundan başlar sebebini bilip önlem almak gerekir.

Oruçluyken baş ağrısı neden olur?Oruçluyken baş ağrısı neden olur? ORUÇLUYKEN BAŞ AĞRISI NEDEN OLUR?

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