Oruçluyken baş ağrısı neden olur? Uzmanından kritik tavsiyeler
YAŞAM Damla Karasu
Ramazan ayında oruçla birlikte uzun süre aç ve susuz kalmak baş ağrısına, halsizliğe ve yorgunluğa neden olabiliyor. Uzmanlar ise baş ağrısının önüne geçebilmenin en önemli yolunun sahurda iyi ve dengeli beslenmekten geçtiğini belirtiyor.
Kendini toplayamayan da var, ağrıyla başa çıkmayı deneyen de.
Nöroloji Uzmanı Dr. Sema Öztürk, "Baş ağrısına yakalanmamak için açlık faktörünü minimuma indirmek gerekir. Sahur önemlidir. Bu baş ağrısını azaltabilir. Baş ağrısı başladığı zaman sessiz, oksijeni daha bol olan karanlık kişinin rahat edebileceği bir ortama geçmesi önemli." ifadelerini kullandı.
Öztürk, "Oruç döneminde artarsa ağrıları tutmamalarını öneriyoruz. Çünkü ağrı durdurulmazsa daha da şiddetlenecektir." dedi.
Baş ağrısını tetikleyen nedenler oldukça fazla.
-Çok sık gördüğümüz başa ağrılarından biridir. Stres ağrıları da boyundan başlar sebebini bilip önlem almak gerekir.
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