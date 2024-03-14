Oruçluyken baş ağrısı neden olur? Uzmanından kritik tavsiyeler

Az uyumak, çok uyumak, aç veya susuz kalmak gibi pek çok neden baş ağrılarına neden olabiliyor.

Ağrı bir de migrene dönerse, o zaman gündelik yaşam tamamen olumsuz etkileniyor. Peki özellikle ramazan ayında bu ağrılara yakalanmamak için ne yapmak gerekiyor?