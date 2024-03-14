FETÖ tuzağı! Polis yalanına inanmayan adamın karısını dolandırdı

'SÖYLEDİKLERİNE İNANDIM'

Duruşmada söz hakkı verilen Mustafa Oruç, "Şahıs beni arayarak polis olduğunu söyledi ve telefondan telsiz sesleri geliyordu. Ben de kendisine 'Madem siz polissiniz, gönderin benim yanıma bir polis onun gözetiminde parayı göndereyim' demem üzerine telefon kapandı" dedi.

Fatma Oruç ise olay günü eşine telefonla ulaşamadığını belirterek, "Onun söylediklerine inandım ve 20 bin TL gönderdim. Şüpheliden şikayetçiyim" diye konuştu. Mahkeme, şüpheli hakkında yakalama ve zorla getirilme kararı verirken, duruşma ertelendi.