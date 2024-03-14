FETÖ tuzağı! Polis yalanına inanmayan adamın karısını dolandırdı
Bolu'da kendisini 'polis' olarak tanıtan Gürcan A. (25), FETÖ bahanesi ile arayıp para istediği Mustafa Oruç'u (64) kandıramayınca eşi Fatma Oruç'a (62) ulaşıp, 20 bin TL'sini dolandırdı.
Mustafa ile eşi Fatma Oruç'u 1 yıl önce telefonla arayarak kendisini 'polis' olarak tanıtan kişi, FETÖ üyelerinin kendilerine ait bilgileri ele geçirdiğini ve bundan kurtulmak için acil para göndermelerini istedi. Mustafa Oruç, arayan kişiye göndereceği polis nezaretinde parayı ileteceğini söyledi. Bunun üzerine telefondaki kişi, bu kez Oruç'un eşi Fatma Oruç'u aradı. Şüpheli, Fatma Oruç'a "Kocan şimdi Bolu Cumhuriyet Savcılığı'nda yakalanan kişileri tespit ediyor. Ona ulaşamazsınız" diyerek 20 bin TL istedi. Fatma Oruç da banka aracılığıyla şüphelinin hesabına 20 bin TL gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığı anlayan çift, şikayetçi oldu.
10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Soruşturma kapsamında şüphelinin Gürcan A. olduğu tespit edildi. Gürcan A. hakkında 'kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunun söylenmesi suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması, Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Oruç çifti hazır bulundu, firari sanık Gürcan A. katılmadı.
'SÖYLEDİKLERİNE İNANDIM'
Duruşmada söz hakkı verilen Mustafa Oruç, "Şahıs beni arayarak polis olduğunu söyledi ve telefondan telsiz sesleri geliyordu. Ben de kendisine 'Madem siz polissiniz, gönderin benim yanıma bir polis onun gözetiminde parayı göndereyim' demem üzerine telefon kapandı" dedi.
Fatma Oruç ise olay günü eşine telefonla ulaşamadığını belirterek, "Onun söylediklerine inandım ve 20 bin TL gönderdim. Şüpheliden şikayetçiyim" diye konuştu. Mahkeme, şüpheli hakkında yakalama ve zorla getirilme kararı verirken, duruşma ertelendi.
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