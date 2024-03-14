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Nazilli'de kanlı sabah

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2024 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
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Nazilli’de kanlı sabah

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 19 yaşındaki bir genç, iddiaya göre, kendisinden ayrılan 17 yaşındaki genç kızı öldürüp sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti.

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