Konya’da eğitim uçağı düştü! Bölgeden acı haber: Pilot kurtuldu şantiyede görevli bir personel şehit oldu





MSB'DEN KAZA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan kazaya ilişkin açıklama yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan açıklamada "Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

A HABER OLAY YERİNDE

A Haber muhabiri Ahmet Çelik olay yerinden detayları aktardı. Çelik, "Eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızlarına ait olan bir uçak düştü. Pilotumuz inişten kısa bir süre önce uçaktan atladı paraşütle inişini sağladı. Tedavisi sürüyor. Şu anda sağlık durumunda bir sıkıntı olmadığı belirtildi." ifadelerini kullandı.