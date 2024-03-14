Konya'da eğitim uçağı düştü! Bölgeden acı haber: Pilot kurtuldu şantiyede görevli bir personel şehit oldu
Son dakika haberine göre Konya 3. Ana Jet Üst Komutanlığı’nda Türk Yıldızları’nın eğitim uçağı düştü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Pilot Binbaşı Şükrü Gümüş'ün (40) uçak düşmeden önce paraşütle atladığı öğrenildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan, uçağın düştüğü bölgedeki şantiye alanında bir personelin şehit olduğunu açıkladı. A Haber muhabiri Ahmet Çelik olay yerinden detayları aktardı.
Konya 3. Ana Jet Üst Komutanlığı'nda Türk Yıldızları'nın eğitim uçağı düştü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
PİLOT ATLAYIP KURTULDU
Akrobasi timinde yer alan Pilot Binbaşı Şükrü Gümüş'ün uçak düşmeden paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi. Pilot hastanede tedavi altına alındı.
BİR KİŞİ ŞEHİT OLDU
Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri uçağın düştüğü bölgedeki şantiye alanında iş makinesi kullanan bir personelin şehit olduğunu açıkladı.
MSB'DEN KAZA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan kazaya ilişkin açıklama yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan açıklamada "Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
A HABER OLAY YERİNDE
A Haber muhabiri Ahmet Çelik olay yerinden detayları aktardı. Çelik, "Eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızlarına ait olan bir uçak düştü. Pilotumuz inişten kısa bir süre önce uçaktan atladı paraşütle inişini sağladı. Tedavisi sürüyor. Şu anda sağlık durumunda bir sıkıntı olmadığı belirtildi." ifadelerini kullandı.
F-5 EĞİTİM UÇAĞI ÖZELLİKLERİ NELER?
Mürettebat: 1
Uzunluk: 14.35 m
Yükseklik: 4.10 m
Kanat açıklığı: 7.85 m
Kanat alanı: 17.28 m²
Yüklü ağılığı: 9.300 kg
Motor: 2 x General Electric J-85
Itiş gücü:15.5 kN
Maksimum hız: 1526 km/s (1.2 Mach)
Menzil: 1815 km
Çıkabildiği maksimum yükseklik: 15.400 m
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