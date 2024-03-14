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Adana'da fazla yolcu kavgasında şoför yolcuya sopa ile saldırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2024 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
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Adana’da fazla yolcu kavgasında şoför yolcuya sopa ile saldırdı

Adana’da özel halk otobüsünde arkalara doğru ilerlenmesini isteyen şoför, “Adamın üzerine mi çıkayım?” diyerek tepki gösteren yolcuya sopa ile saldırdı. Yaşanan kavga araç içi kamerasına yansıdı.

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