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Kocaeli'nde çocuk hırsız suç makinesi çıktı! Tam 181 suç kaydı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2024 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
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Kocaeli’nde çocuk hırsız suç makinesi çıktı! Tam 181 suç kaydı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde camdan girdikleri tatlıcı dükkanından 4 bin 500 TL para ve SMA'lı bebekler için konulan bağış kumbarasını çalan 1'i çocuk 2 şüpheli yakalandı. 18 yaşından küçük şüphelinin 181 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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