14 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İftar saati İstanbul'da trafik felç! Metrobüsteki kalabalık vatandaşın canına tak etti

İftar saati İstanbul'da trafik felç! Metrobüsteki kalabalık vatandaşın canına tak etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2024 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
ABONE OL
İftar saati İstanbul’da trafik felç! Metrobüsteki kalabalık vatandaşın canına tak etti

İstanbul'da iftar saatinin yaklaşmasıyla evlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar otobüs duraklarında ve metrobüslerde yoğunluk oluşturdu, trafik ise durma noktasına geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA