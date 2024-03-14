Ramazan ayının ilk haftası yağışlı geçecek! Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritalarında başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı görüldü. Yurt genelinde sıcaklıkların da düşeceği belirtilirken sağanak yağış için gün verildi. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği ve çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.
SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında tüm yurdun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
YER YER TOZ TAŞINIMI OLACAK
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunurken, güneydoğu kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ve güneydoğusu ile Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak esecek.
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