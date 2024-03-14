Ramazan ayının ilk haftası yağışlı geçecek! Meteoroloji’den çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ve güneydoğusu ile Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak esecek.