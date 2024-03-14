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Bursa'da otomobilin çarptığı Aynur yaralandı; kazayı görünce pencereden atlayıp yardıma koştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2024 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
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Bursa’da otomobilin çarptığı Aynur yaralandı; kazayı görünce pencereden atlayıp yardıma koştu

Bursa'da okula giderken otomobilin çarptığı Aynur Üzeyir (10) yaralandı. Kaza ve evinin penceresinden atlayan kişinin yardıma koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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