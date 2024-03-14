Bakırköy’deki ölüm geçidine büyük tepki: Yazdık ama önlem alınmadı

İstanbul Bakırköy'de 11 Mart Pazartesi akşamı iftara giden Mehmet F.'nin (50) kullandığı TIR'ın dorsesi üstgeçide takılarak otomobilin üzerine devrildi. Bölgede yaşanan ihmal sonucunda Recep A. (45) ile Sultan A. (44), Güler Rukiye A. (67) ve Merve A. (16) hayatını kaybetti. Daha önce de defalarca can pazarının yaşanan üstgeçitte kazanın hemen ertesi gününde de (12 Mart) peş peşe iki TIR sıkıştı. TIR'ların devrildiği Rauf Orbay Caddesi, Florya istikametindeki o üstgeçitle ilgili vatandaşlar tepkilerini dile getirdi.