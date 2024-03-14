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Bursa’da Kurşun yağdırılan otomobilden sağ çıktılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2024 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
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Bursa’da Kurşun yağdırılan otomobilden sağ çıktılar

Bursa’da alacaklılarını yolda gören bir grup şüpheli, takip ettikleri aracı kurşuna dizdi. Araçta bulunan iki kişi şans eseri yara almazken, otomobil âdetâ delik deşik oldu. Polis, dehşet saçan 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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