Maltepe’de korku dolu anlar! Kentsel dönüşüme giren 5 katlı bina çöktü

Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın çevresine şerit çekerek sokağı trafiğe kapattı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

"YIKIM SIRASINDA BİNA ETRAFINDAKİ SAÇLAR YOLA DEVRİLDİ"

Yıkımı gerçekleştiren firma yetkilisi Yılmaz Ünal, "Binanın birini yıkmıştık, diğerine başladık. Mesai bitimine doğru binanın bir kısmını yıkmıştık o şekilde bırakamazdık. Belediyenin bize vermiş olduğu ruhsata göre yıkımını gerçekleştirdik. "dedi.

"BİZ YIKIM OLACAĞINI BİLİYORDUK"

Mahalle sakini bir vatandaş ise, "Dünden beri uğraşıyoruz yıkım saati ne zaman? Önce saat 19.00 dediler, sonra 19.30 oldu. Ardından saat 20.00'da bu olay oldu. Biz yıkım olacağını biliyorduk, ne zarar verdiklerine bakacağız" diye konuştu.