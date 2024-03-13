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Maltepe'de korku dolu anlar! Kentsel dönüşüme giren 5 katlı bina çöktü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2024
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Maltepe’de korku dolu anlar! Kentsel dönüşüme giren 5 katlı bina çöktü

İstanbul Maltepe'de sokak üzerinde kentsel dönüşüme giren 5 katlı binanın yıkımının yapıldığı sırasında çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yıkımı gerçekleştiren firma yetkilisi Yılmaz Ünal, "Binanın birini yıkmıştık, diğerine başladık. Mesai bitimine doğru binanın bir kısmını yıkmıştık o şekilde bırakamazdık. Belediyenin bize vermiş olduğu ruhsata göre yıkımını gerçekleştirdik. "dedi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi, Özçetin sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde kentsel dönüşüme giren 5 katlı binanın yıkımının yapıldığı sırasında çökme meydana geldi.

MOLOZLAR NEDENİYLE SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI
Binadan dökülen molozlar nedeniyle sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın çevresine şerit çekerek sokağı trafiğe kapattı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

"YIKIM SIRASINDA BİNA ETRAFINDAKİ SAÇLAR YOLA DEVRİLDİ"
Yıkımı gerçekleştiren firma yetkilisi Yılmaz Ünal, "Binanın birini yıkmıştık, diğerine başladık. Mesai bitimine doğru binanın bir kısmını yıkmıştık o şekilde bırakamazdık. Belediyenin bize vermiş olduğu ruhsata göre yıkımını gerçekleştirdik. "dedi.

"BİZ YIKIM OLACAĞINI BİLİYORDUK"
Mahalle sakini bir vatandaş ise, "Dünden beri uğraşıyoruz yıkım saati ne zaman? Önce saat 19.00 dediler, sonra 19.30 oldu. Ardından saat 20.00'da bu olay oldu. Biz yıkım olacağını biliyorduk, ne zarar verdiklerine bakacağız" diye konuştu.

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