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Biçerdöver ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2024 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
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Biçerdöver ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde biçerdöver ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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