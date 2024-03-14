17 yıllık eşinden boşandı şok gerçekle yüzleşti! Komşuları ’DNA testi yaptır’ deyince...

Konyalı 3 çocuk babası Hüseyin A. (42), 17 yıllık evliliğini anlaşmalı boşanmayla noktaladıktan sonra komşularının, çocuklarına DNA testi yaptırmasını söylemesi üzerine babalık davası açtı. Adli Tıp Kurumu'nun DNA test sonuçlarında ise Hüseyin A.'nın, çocuklarından 2'sinin biyolojik babası olmadığı ortaya çıktı. Hüseyin A., "15 yaşındaki oğlum benden çıktı. 12 ve 9 yaşlarındaki kız çocuklarının biyolojik babasının ben olmadığım netleşti. Eski eşime DNA test sonuçlarından sonra 'Çocukların babası kim?' diye sorduğumda, 'Senin kuzenin M.K.', diye cevap verdi" dedi.

Antalya'da bir otelin mutfağında çalışan Hüseyin A., 17 yıldır evli olduğu eşi 3 çocuk annesi Ş.T. (33) ile geçen yıl ekim ayında anlaşmalı olarak boşandı. Boşanmanın ardından Hüseyin A, komşularının, çocukları için DNA testi yaptırmasını söylemesi üzerine avukatı aracılığıyla Antalya 13'üncü Aile Mahkemesi'ne babalık davası açtı. Mahkeme, çocuklar E.A. (15), H.A. (12) ve E.A.'nın (9) DNA testlerinin yapılması için Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndan inceleme istedi. Çocuklardan alınan örnekleri inceleyen biyoloji ihtisas dairesi, DNA profil karşılaştırması sonucunu geçen ay mahkemeye gönderdi. Sonuçlara göre Hüseyin A.'nın, oğlu E.A.'nın yüzde 99,99 ihtimalle biyolojik babası olduğu tespit edildi. Hüseyin A.'nın kızları H.A. ile E.A. için ise biyolojik babalığı reddedildi.