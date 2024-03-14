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Durağa giren İETT otobüsüne kamyonet çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2024 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
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Durağa giren İETT otobüsüne kamyonet çarptı

Esenyurt'ta durağa girmeye çalışan İETT otobüsüne cam yüklü kamyonet çarptı. Otobüsün camlarının kırıldığı kazada, yolcular panikle dışarıya çıktı.

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