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TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2024
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TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya'da önünde giden TIR’a çarparak hurdaya dönen otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Mustafa Alper (44) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolunun Aşağıdereköy Mahallesi geçişinde meydana geldi. Adapazarı istikametine giden Mustafa Alper idaresindeki 34 ENF 660 plakalı otomobil, önünde giden E.Y. yönetimindeki 54 ADP 220 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

TIR'ın dorsesine hızla çarpan otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren sürücü Mustafa Alper'in cansız bedeni itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.

Alper'in cenazesi hastane morguna kaldırılırken, TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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