13 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Alanya'da feci kaza! Kamyonla motosiklet çapıştı: Sürücü hayatını kaybetti

Alanya'da feci kaza! Kamyonla motosiklet çapıştı: Sürücü hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2024
ABONE OL
Alanya’da feci kaza! Kamyonla motosiklet çapıştı: Sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA