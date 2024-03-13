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Resmi Gazete'de yayımlandı! Gemi adamları iaşe bedeli 230 lira oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2024
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Resmi Gazete’de yayımlandı! Gemi adamları iaşe bedeli 230 lira oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli, 170 liradan 230 liraya yükseltildi.

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