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Diyarbakır’da akrabaların silahlı kavgasında arada kalan kadın öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2024 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
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Diyarbakır’da akrabaların silahlı kavgasında arada kalan kadın öldü

Diyarbakır’da akraba iki aile arasında para meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada arada kalan Mürsel Kaya (50) adlı kadın yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

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