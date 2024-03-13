13 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da kadın çalışanların işyerinde kavga anları kamerada

İstanbul'da kadın çalışanların işyerinde kavga anları kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2024
ABONE OL
İstanbul’da kadın çalışanların işyerinde kavga anları kamerada

İstanbul Esenyurt’ta bulunan işyerinde kadın çalışanlar arasında nedeni bilinmeyen kavga çıktı. Saç saça baş başa birbirine giren kadınları erkek çalışanlar güçlükle ayırırken, yaşanan kavga güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA