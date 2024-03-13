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Tekirdağ'da bu araçtan sağ çıktılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2024 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
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Tekirdağ’da bu araçtan sağ çıktılar

Tekirdağ Çorlu'da şarampole uçan araç, ağaca çarparak durabildi. Hurdaya dönen araçta karı koca yaralandı.

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