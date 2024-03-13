Kedi Eros’un katili İbrahim Keloğlan hakim karşısında! Hayvanseverler davaya akın etti | İşte caninin ilk sözleri

TEPKİ ÇEKEN SAVUNMA: KİLOLARCA MAMA DAĞITTIM, BARINAKLARA BAĞIŞ YAPTIM

Duruşmada savunma yapan İbrahim Keloğlan, şunları söyledi: 8 Şubat'ta vermiş olduğum ifademi yeniliyorum ve ben suçlu biri değilim. Yaşadığım anlık bir psikolojik çöküşten dolayı kendimi tamamen kaydedip hayatım boyunca unutamadığım bir hata yaptım. Her fırsatta kilolarca mama alıp dağlık alanlarda onlarla vakit geçirmek bana terapi gibi geldim. Hayvan barınaklarına bağışta bulundum. Elimden geldiğince devam edeceğim. Psikolojik destek göreceğime söz veriyorum. Bazı insanlar yanlış lanse ederek halkı kin ve düşmanlığa ittiler.