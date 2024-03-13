Kedi Eros’un katili İbrahim Keloğlan hakim karşısında! Hayvanseverler davaya akın etti | İşte caninin ilk sözleri
İstanbul Başakşehir'de bir sitenin içerisindeki "Eros" isimli kediyi, canice öldüren İbrahim Keloğlan'ın yeniden yargılanıyor. Türkiye'nin konuştuğu davada, İbrahim Keloğlan bugün bir kez daha hakim karşısına getirildi. İşte caninin ilk sözleri...
Kan donduran olay 1 Ocak'ta İstanbul Başakşehir'deki bir sitede yaşandı. İbrahim Keloğlan 03.15 sıralarında site sakinleri tarafından beslenen 6 yaşındaki Eros isimli kediye asansörde tekme attı. Koridora kaçan kediyi kapıları kapatarak kaçmasını engelledikten sonra 5 dakika boyunca teklemeyen ve üzerine basan cani, talihsiz hayvanın ölümüne yol açtı.
CANİCE ÖLDÜRDÜ İYİ HAL İNDİRİMİ ALDI!
Hakkında başlatılan soruşturmada, Küçükçekmece 16. Asliye Mahkemesi İbrahim Keloğlan'a verilen ceza iyi hal indirimi uygulayarak 1 yıl 3 aya düşürülüp hükmün açıklanması geri bıraktı. Vicdanları sızlatan karara yapılan itirazlar sonrası dosyayı inceleyen Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık İbrahim Keloğlan'ın "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan yapılan yargılama sonucunda Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğini vurgulandı.
"ACIMASIZ VE ZALİMCE…"
Sanığın ısrarlı takip ederek yaklaşık beş dakika boyunca acımasızca ve zalimce gerçekleştirdiği öldürme olayında kusurunun ağırlığı, suçun işleniş biçimi, ortaya çıkan kastının yoğunluğu göz önüne alınarak temel cezanın üst hadde yakın olacak şekilde belirlenmesi gerektiği kararda vurgulandı.
MAHKEME KARARI İPTAL EDİLDİ
Sanığın gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi cezadan muaf tutulması sonucunu doğuracağından usul ve yasaya aykırı görülerek itirazın kabulüne karar verildi. Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına hükmetti.
HAYVANSEVERLER DAVAYA AKIN ETTİ
Eros'un katili İbrahim Keloğlan, bugün Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne getirildi. Seyirciye açık gerçekleştirilen duruşmaya Sivil Toplum Kuruluşları ve hayvanseverler yoğunluk oluşturdu.
Duruşmaya katılmak isteyenlerin izdiham oluşturması nedeniyle Mahkeme Başkanı duruşmanın konferans salonunda yapılmasına karar verdi.
TEPKİ ÇEKEN SAVUNMA: KİLOLARCA MAMA DAĞITTIM, BARINAKLARA BAĞIŞ YAPTIM
Duruşmada savunma yapan İbrahim Keloğlan, şunları söyledi: 8 Şubat'ta vermiş olduğum ifademi yeniliyorum ve ben suçlu biri değilim. Yaşadığım anlık bir psikolojik çöküşten dolayı kendimi tamamen kaydedip hayatım boyunca unutamadığım bir hata yaptım. Her fırsatta kilolarca mama alıp dağlık alanlarda onlarla vakit geçirmek bana terapi gibi geldim. Hayvan barınaklarına bağışta bulundum. Elimden geldiğince devam edeceğim. Psikolojik destek göreceğime söz veriyorum. Bazı insanlar yanlış lanse ederek halkı kin ve düşmanlığa ittiler.
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